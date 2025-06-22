Сегодня в 12 часов 15 минут по всей стране пройдет Всероссийская минута молчания

Россия
22-06-2025

Этот торжественно-траурный ритуал посвящен памяти жертв Великой Отечественной войны.

 

Редакция «Севкора» присоединяется к минуте молчания.  «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой».

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