В Крыму под суд пойдет «рабовладелец»

В Крыму задержан 33-летний мужчина, который удерживал девять человек, чтобы использовать их для своей выгоды. Эти люди должны были работать в аграрных хозяйствах, но после работы их запирали в бараке.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Красноперекопский» поступила информация о том, что в одном из сел районный житель незаконно удерживает людей в своем хозяйстве и заставляет их работать.

Сотрудники полиции провели проверку и подтвердили эту информацию.

Пострадавшими оказались граждане, которые находились в трудной ситуации, они были без постоянного жилья. Им обещали хорошие условия и зарплату, но на самом деле они не получали денег, испытывали психологическое давление, физическое насилие и были под контролем надзирателей, чтобы не сбежали.

Кроме того, выяснилось, что задержанный также украл 150 000 рублей с банковской карты одного из работников. Теперь против него возбуждено уголовное дело.