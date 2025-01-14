Прокуратура передала в суд дело о ДТП в Крыму, в котором погибли четверо подростков

В ближайшее время в Нижнегорском районном суде будет рассмотрено дело по ДТП, в котором погибли подростки.

Расследование показало, что 27 октября прошлого года в 23:00 водитель 28-летний автомобиля «Шкода Октавия» ехал на большой скорости по дороге между селами Заречье и Косточковка в Нижнегорском районе, когда столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом, которые находились на дороге.

В результате аварии трое подростков погибли на месте, а еще один умер в районной больнице от полученных травм.

Скорость «Шкоды» в момент столкновения составляла 161 км/ч.

теперь виновника аварии ждет суд.