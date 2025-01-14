ЛДПР призывает сплотиться ради спасения нашей родной природы

Экологическая катастрофа на Юге России из-за разлива мазута наносит колоссальный ущерб природе.

Севастопольцы переживают за страдающих птиц и гибнущую флору и фауну.

Актив Севастопольского отделения ЛДПР один из первых вышел на борьбу с последствиями экологической катастрофы и продолжает очищать загрязненные территории

«Я благодарю каждого, кто выходит в составе волонтерского штаба и помогает убирать территории, участвует в спасении птиц. Очень больно видеть, как они умирают, не всех удается спасти. Очень больно видеть, в каком состоянии находится наше любимое море, поэтому я призываю всех сплотиться и по мере возможности присоединяться к волонтерам для уборки пляжей.

Севастопольцы всегда стояли плечом к плечу во время трудностей. Давайте это делать и сейчас», — обратился к жителям Севастополя вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Источник ЛДПР Севастополь