В Крыму планируют снять ограничения на ввоз автомобилей из Украины

Для личного пользования

Крымские власти предложили снять ограничения на ввоз транспортных средств из территорий Украины, находящихся под контролем российских вооруженных сил. Об этом на страницах своих соцсетей написал глава республики Крым Сергей Аксенов.

«В ближайшее время на правительственной комиссии, по согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, будет рассмотрено предложение о снятии ограничений при ввозе в республику транспортных средств для личного использования, зарегистрированных на территории Украины», — анонсировал Аксенов.

Также при этом, по его словам, будут расширены пункты пропуска на границе, чтобы ускорить прохождение транспорта и грузов из Херсонской и Запорожской областей.

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Ольга Сурикова

Фото: Сергей Аксенов/vk.com