В Госдуме открылась выставка посвященная 240-летию Севастополя

Сегодня, 27 сентября, в стенах Государственной Думы открылась выставка посвященная 240-летию Севастополя.

На открытии присутствовали главы фракций ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» Леонид Слуцкий, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, а также первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Севастополь представляли депутаты госдумы Дмитрий Белик и Татьяна Лобач, сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин, а также руководитель севастопольского парламента Владимир Немцев.

Председатель Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев заявил: «Севастопольцы помнят, что депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации одними из первых приехали их поддержать в 2014 году, помогали создавать законодательную базу региона, интегрироваться в правовое поле РФ. Эту поддержку мы ощущаем и сейчас».

«Севастополь не дрогнет, выстоит. И мы обязательно победим», — подчеркнул

В рамках экспозиции демонстрируются главные вехи развития города и достижения последних лет.

Напомним, сегодня в Заксобрание Севастополя поступило сообщение о минировании, проводились эвакуация и осмотр здания.