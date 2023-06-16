Погода в Севастополе на выходных

Погода
16-06-2023
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Сегодня, 16 июня, в Севастополе переменная облачность.

Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

В субботу, 17 июня, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

В воскресенье, 18 июня, переменная облачность.

Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза.

Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

Фото: Удивительный мир/Telegram

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