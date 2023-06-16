Погода в Севастополе на выходных

Сегодня, 16 июня, в Севастополе переменная облачность.
Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.
В субботу, 17 июня, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.
В воскресенье, 18 июня, переменная облачность.
Ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.
Фото: Удивительный мир/Telegram