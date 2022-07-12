Пресс-служба Меняйло опровергла новость о его контузии

Пресс-служба главы Северной Осетии Сергея Меняйло не подтвердила информацию о его контузии во время поездки на Украину.

Информация о том, что глава республики попал в засаду украинской диверсионной группы накануне появилась в соцсетях.

«Только что говорила с главой. Информацию о контузии он не подтвердил. Сообщил, что в настоящий момент едет домой», — сказала журналистам пресс-секретарь главы Северной Осетии Ольга Дзгоева.

10 июня в официальном ТГ-канале Меняйло появилось видео, на котором он вместе с бойцами добровольческого батальона «Алания», участвующего в спецоперации, встречает на передовой национальный осетинский праздник — День Хетага.

Напомним, в июле 2016 года президент России Владимир Путин удовлетворил заявление губернатора Севастополя Сергея Меняйло о досрочном прекращении полномочий.

Дмитрий Островский