В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Спасатели не рекомендуют посещать горы и совершать морские прогулки в Крыму в ближайшие дни. Ожидаются сильные дожди и ветер.

По словам спасателей, в связи с выходом южного циклона, 22 декабря в Крыму прогнозируются сильные дожди, а ночью 23 декабря в горах возможен мокрый снег. Ожидается усиление юго-западного ветра со скоростью 15-20 м/с.

В течение суток 22 декабря в Крыму юго-западный ветер впоследствии перейдет на северо-западный.

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Кристина Ветер