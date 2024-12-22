В Севастополе за неделю уничтожено 500 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

На этой неделе сотрудники МЧС России в Севастополе уничтожили полтысячи взрывоопасных предметов, обнаруженных в результате обращений граждан.

Пиротехники реагировали на заявки о боеприпасах времен Великой Отечественной войны. Одной из наиболее значительных находок стала 250-килограммовая немецкая авиабомба SD-250, которую нашли во время инженерно-строительных работ на улице Пожарова. Также на морском дне у улицы Адмирала Макарова было поднято 470 артснарядов.

Все найденные боеприпасы были обследованы, аккуратно загружены на специальный транспорт и вывезены на полигон, где они были уничтожены с помощью контролируемого подрыва.

Спасатели обращаются к жителям Севастополя — если вы обнаружили предмет, похожий на бомбу или снаряд времен войны, немедленно позвоните по номеру «101». Безопасность в таких ситуациях – превыше всего.