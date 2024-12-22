Эксперт предупредил о рисках для здоровья при использовании новогодней елки

Новогодняя елка в доме может нести определенные риски для здоровья людей с повышенной чувствительностью, отметил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Роман Опарин.

По его словам, главной проблемой является аллергия. Наиболее аллергенными считаются ель и пихта из-за их смол и эфирных масел. Сосна менее аллергенна, но также может вызывать аллергические реакции. Аллергия на хвойные деревья обычно проявляется в виде насморка, кашля, а иногда — кожных высыпаний и зуда.

Опарин добавил, что помимо смол и эфирных масел, причиной аллергии могут быть плесень и грибки, развивающиеся на дереве при неправильных условиях хранения, а также пыльца или отходы жизнедеятельности насекомых. Редкой, но возможной угрозой являются остатки экскрементов птиц или животных, которые могут содержать бактерии или паразитов, пишут «Известия».

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что в целом перечисленные угрозы минимальны. Если елка здоровая и хранилась в правильных условиях, то она безопасна. Однако для людей с аллергиями разумным вариантом будет выбор искусственной елки.

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Кристина Ветер