В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Жителей Крыма предупреждают об ухудшении погодных условий 3-4 февраля. Объявлено штормовое предупреждение.

Ожидаются дожди, которые будут переходить в мокрый снег, местами с очень сильными осадками. Также прогнозируется гололедица, что может создать дополнительные риски для жителей региона.

МЧС акцентирует внимание на повышенном риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также с возможными нарушениями транспортного сообщения, особенно в горных районах, где погодные условия могут быть особенно сложными.

Местным жителям рекомендуется быть осторожными, без лишней необходимости не отправляться в дорогу.

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Кристина Ветер