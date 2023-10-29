В Крыму обвалился балкон с людьми: погибли два человека

Обрушение балкона произошло вчера вечером на шестом этаже многоквартирного дома в городе Щелкино Ленинского района.

Погибли находящиеся на балконе 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина, успевшая зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице

Установлено, что жители дома инициативно решили застеклить балкон новой плиткой, для чего мужчина срезал пожарную лестницу, соединяющую балконы и являющуюся, в том числе, их опорой, после чего произошло обрушение, сообщили в Следкоме.

На месте происшествия работали руководство следственного отдела по Ленинскому району, опытные следователи и следователи-криминалисты. Проведен осмотр территории, изъяты предметы, с помощью которых проводился ремонт, документация по содержанию дома.

В рамках проверки будет дана оценка деятельности товарищества собственников жилья и его председателя на предмет содержания и обслуживания многоквартирного дома согласно нормам и требованиям.

Ольга Сурикова