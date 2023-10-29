«День жутких сказок и историй» — в Госдуме предложили так переименовать Хэллоуин 

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что в споре между теми, кто требует запретить празднование Хэллоуина как «элемента прозападной пропаганды» и теми, кто против отмены праздника, правы и те, и другие, пишет «Осторожно Media».

По его словам, привычка отмечать Хэллоуин в России прививалась с детского сада, и просто запретить празднование было бы неправильно. Поэтому необходимо найти компромиссное решение, которое «позволит сохранить популярный у молодежи праздник и удовлетворить патриотическую общественность»:

«Предлагаю праздновать в России Хэллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдем от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье».

Напомним, ранее предлагалось в России Хэллоуин заменить на празднование Тыквенного спаса.