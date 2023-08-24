Жительница Севастополя лишила жилья свою племянницу

В Севастополе на женщину заведено уголовное дело за мошенничество в отношении несовершеннолетней племянницы, которую она незаконно лишила квартиры.

Местная жительница, являясь опекуном своей племянницы, знала о наличии у нее права в порядке наследования ½ доли земельного участка в селе Терновка. Вторая половина находилась в таком же праве у ее дочери. На участке находился неоформленный жилой дом.

В 2020 году она совершила межевание земельного участка и оформила соглашение от имени опекаемой таким образом, что имеющийся дом оказался на половине ее дочери. После женщина оформила строение на дочь, лишив тем самым прав племянницы на полагающуюся долю дома, являющегося единственным жильем девочки.

Как сообщает пресс-служба Следкома, следствием в целях восстановления нарушенных прав девушки на земельные участки и жилой дом наложен арест.

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Ольга Сурикова