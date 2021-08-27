В Севастополе появится еще один аппарат МРТ

Севастопольцы смогут бесплатно проходить обследование

В Севастополе на проспекте Гагарина идет подготовка к установке модульного здания для размещения магнитно-резонансного томографа. Новое оборудование закупили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, отметили в пресс-службе правительства города.

Запустить новый аппарат планируется в 2021 году. Для будущего здания уже залит фундамент и возведена конструкция для монтажа стен.

Севастопольцы смогут пройти обследование на новом оборудовании бесплатно при наличии направления от лечащего врача.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе заработал второй компьютерный томограф.

Ольга Сурикова