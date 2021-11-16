В Крыму на новогодние праздники забронировано уже 60% отелей

Спрос высок и в осеннее время

Отели и санатории Крыма на новогодние праздники уже минимум на 60% забронированы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В некоторых местах официального бронирования заполненность уже обеспечена на 80%.

«Сейчас загрузка колеблется на уровне 50%, и это нормальный показатель, который даже превышает показатели предыдущих лет. Если же говорить о предстоящем зимнем периоде, то на сегодняшний день бронирование достигает в среднем 60%, по ряду средств размещения 70-80%, а в отдельных объектах и больше. Возможность бронирования отдыха зимой, в том числе на новогодние праздники, сохраняется и для крымчан, и для гостей полуострова», — рассказал Волченко.

На данный момент бронирование и размещение гостей в отелях, санаториях, пансионатах возможно только при предъявлении справки или QR-кода о вакцинации против коронавируса, полученного через портал Госуслуг, или же сертификата о перенесенном COVID-19. При предъявлении одного из этих документов предоставление отрицательного ПЦР-теста не требуется.

Аналогичные требования существуют и в Севастополе.

Ольга Сурикова