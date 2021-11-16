Севастопольская спортсменка стала победительницей Кубка мира по рукопашному бою

Севастопольская спортсменка Дарья Крапивина завоевала высшую награду Кубка Мира по рукопашному бою в весовой категории до 50 кг. Турнир завершился 13 ноября в Москве.

В финале Дарья победила представительницу Узбекистана, которая является действующей чемпионкой мира. Третье место ещё у одной россиянки и спортсменки из Ирана. Тренирует спортсменку Алексей Заднипровский.

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, под сводами которого проходили соревнования, принял спортсменов из 29 стран мира. Помимо медалей все победители получили звания заслуженного мастера спорта или мастера спорта международного класса.

Кубок мира по рукопашному бою проходил в России впервые. В программу турнира входили дисциплины «поединок» и «самооборона». В общекомандном зачете победила сборная России, второе место заняли спортсмены из Узбекистана, третьими стали казахстанцы.

Напомним, севастопольская байдарочница Анастасия Долгова в паре с Кристиной Ковнир стала чемпионкой мира на дистанции 200 метров для байдарок-двоек. Показав на дистанции время 37,41 секунды, спортсменки завоевали золотую медаль, опередив соперниц из Венгрии и Польши.

Дмитрий Островский