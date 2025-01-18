В Крыму на Крещение объявлено штормовое предупреждение

МЧС предупреждает, что 19 января в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 22 м/с, что может вызвать чрезвычайные ситуации, включая аварии на энергетических объектах и нарушением транспортного сообщения.

Существует угроза падения рекламных щитов, деревьев и обрывов линий электропередач.

Главное управление МЧС России рекомендует:

— Соблюдать осторожность, не выходить в горно-лесную местность.

— Воздержаться от выхода в море и на набережные.

— Обращать внимание на целостность линий электропередач и избегать парковки вблизи небезопасных конструкций.

— Водителям быть осторожными и соблюдать ПДД.

Особое внимание уделите безопасности детей и пожилых людей.

В случае ЧС звоните по номеру «112» или «101».