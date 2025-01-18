Оперативная информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе

Группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС продолжает работы в районах «Нашего Паруса», Казачьей бухты и пляжа «Васили».

17 января вывезли 4,54 тонны загрязненного грунта, всего — 175,6 тонн. Продолжается вывоз мешков с побережья.

Спасатели и волонтеры работают в Балаклаве и Голубой бухте, проведен инструктаж и выданы средства защиты.

Продолжается обследование береговой линии и акватории.

В государственной ветеринарной клинике на реабилитации находятся 27 птиц.

Для волонтерской помощи обращайтесь в штаб по телефону +7 (8692) 41-70-51. При обнаружении мазута или пострадавших птиц звоните 112.

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Кристина Ветер