Оперативная информация о ликвидации последствий выброса мазута в Севастополе

Группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС продолжает работы в районах «Нашего Паруса», Казачьей бухты и пляжа «Васили».
17 января вывезли 4,54 тонны загрязненного грунта, всего — 175,6 тонн. Продолжается вывоз мешков с побережья.
Спасатели и волонтеры работают в Балаклаве и Голубой бухте, проведен инструктаж и выданы средства защиты.
Продолжается обследование береговой линии и акватории.
В государственной ветеринарной клинике на реабилитации находятся 27 птиц.
Для волонтерской помощи обращайтесь в штаб по телефону +7 (8692) 41-70-51. При обнаружении мазута или пострадавших птиц звоните 112.
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Кристина Ветер