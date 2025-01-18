Ловушка легкого заработка: 79-летняя пенсионерка потеряла в Севастополе 190 тысяч рублей из-за мошенников

79-летняя пенсионерка из Нахимовского района стала жертвой мошенников. Два месяца назад она увидела в интернете объявление о легком заработке и позвонила по указанному номеру.

Мошенник, представившийся Борисом, обещал ей гарантированный доход, если она зарегистрируется на сайте и будет отправлять деньги на указанные счета. За это время женщина «заработала» 330 тысяч рублей, но когда захотела их обналичить, ей сказали, что нужно пригласить нового работника, который внесет 86 тысяч рублей. Она привела свою подругу, но денег так и не получила. В итоге она потеряла более 190 тысяч рублей.

Полиция Севастополя предупреждает: не верьте обещаниям легкой прибыли без усилий.

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Кристина Ветер