Умер председатель фонда «Твори добро» Денис Птичка

Вчера остановилось самое доброе сердце председателя фонда «Твори добро» Дениса Птички

Трагедия случилась в Новороссийске. Предварительная причина смерти — остановка сердца. Прямо сейчас решается вопрос о транспортировке его тела в Севастополь

У мужчины осталось трое детей.

Председатель фонда «Твори добро» Денис Птичка известен всем севастопльцам. По его инициативе проводились регулярные бесплатные уроки рыбной ловли для сотен детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Его с нетерпением ждали в приютах и больницах в роли Деда Мороза. Он много лет подряд приходил в каждый дом, даря радость семьям с детьми-инвалидами.

«Денис был настоящим человеком с большой буквы. Он не просто жил, он дарил жизнь другим, занимаясь благотворительностью и поддерживая тех, кто нуждался в помощи. Мы все помним, как он активно участвовал в поездках в Симферопольскую больницу, где приносил радость и надежду деткам. Каждое его слово вдохновляло, а каждое действие оставляло след в сердцах людей, которых он касался. Верный друг наших ребят, самый чудесный и невероятный дед Мороз…», — вспоминают в Севастопольской организация по поддержке семей с детьми- инвалидами.

Он радовал детей и их родителей, помогал ветеранам Великой Отечественной войны, отправляет гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции.

Вечная память…

Анна Левина

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