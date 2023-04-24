В Крыму мужчина получил срок за поджег машины сотрудника антикоррупционного комитета

Симферопольский райсуд признал местного жителя виновным в поджоге автомобиля сотрудника Комитета по противодействию коррупции РК для воспрепятствования его служебной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

«С учетом полного возмещения причиненного ущерба на стадии следствия, преступнику назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы», – сказано в сообщении.

В антикоррупционном комитете напомнили, что в прошлом году проверка Госархива РК выявила более 55 фактов изготовления и помещения в архив подложных решений сельских советов о выдаче земельных участков общей площадью свыше 23 га с рыночной стоимостью более 500 млн руб.

«В настоящее время расследуется уголовное дело, в ходе которого будет дана оценка каждому факту подделки и использования документов с определением роли всех участников организованной преступной группы», – уточнили в комитете.

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Ольга Сурикова