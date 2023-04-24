От взрывов во время уничтожения дронов в Севастополе повыбивало стекла в четырех домах

В Севастополе от взрывов уничтоженных этой ночью украинских морских беспилотников повыбивало стекла в четырех жилых домах. Люди не пострадали. Об этом в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что дал поручение своему заместителю подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами сейчас проводят подомовой обход территории в Стрелецкой бухте. Остекление окон уже ведется.

Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено.

«Важный момент: в Бухту Стрелецкую дрон не вошел. Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда, т.е. перед входом в бухту, где установлено заграждение, это внешний рейд», — подчеркнул глава города.

Ольга Сурикова

Фото: ЧП Севастополь/Telegram