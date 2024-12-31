45% россиян верят в Деда Мороза

74% респондентов считают, что Дед Мороз заслуживает отдыха или подарка на Новый год, а 9% предлагают ему взять небольшой перерыв. Однако 8% убеждены, что он должен работать без остановок, олицетворяя дух праздника.
При выборе подарков для Деда Мороза россияне проявляют креативность: треть опрошенных предпочли бы ручные поделки, 31% — корзину с лакомствами, а 28% — игрушки для детей. 63% считают, что подарок должен сопровождаться открыткой с личным пожеланием, в то время как 16% готовы оставить его анонимным.
На вопрос о том, какой подарок принесет Деду Морозу наибольшее удовольствие, 48% ответили, что это должны быть детские рисунки и письма благодарности, 20% выбрали игрушки, сделанные детьми, 15% — практичные вещи, а 14% — традиционные сладости из разных стран, пишут «Известия».