Балаклава из-за западных санкций может остаться без воды

11 и 12 августа жители нескольких районов Балаклавы остались без воды. Как выяснилось, причина в поломанном насосе, произведенном в одной из стран Запада.

Теперь для ремонта нужно найти альтернативные комплектующие, пока же водоснабжение обеспечивается за счет резервного насоса.

«Сейчас будем закупать в ускоренном порядке оборудование. Там предложения, которые дали по китайскому оборудованию, еще какие-то варианты. Посмотрите отечественные аналоги», — поручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По словам и. о. вице-губернатора Евгения Горлова, на текущий момент водоснабжение Балаклавы восстановлено в полном объеме.

Дарья Тимофеева

Фото: https://mixyfotos.ru