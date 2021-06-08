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Под Краснодаром поезд снес внедорожник. Жуткое видео

08-06-2021
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Внедорожник хотел проскочить перед поездом

Пассажирский поезд «Москва — Анапа» всмятку раздавил автомобиль Toyota Land Cruiser, который пытался быстро проехать железнодорожный переезд. Водитель и пассажир, находившиеся в иномарке, погибли. Видео момента столкновения попало в сеть. Также о ДТП сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте. 

 

Трагедия произошла 5 июня. 

В Следственном управлении отметили, что машинист, пытаясь предотвратить столкновение, применил экстренное торможение, однако, аварии избежать не удалось. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser ехал со стороны автомобильной трассы Новороссийск — Керченский пролив в сторону поселка Витязево. Он выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм на месте скончались 50-летний водитель и его 49-летний пассажир, второй пассажир, находившийся в салоне, доставлен в медицинское учреждение».

 

 

 

Ольга Сурикова
Фото, видео: соцсети

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