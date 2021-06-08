Под Краснодаром поезд снес внедорожник. Жуткое видео

Внедорожник хотел проскочить перед поездом

Пассажирский поезд «Москва — Анапа» всмятку раздавил автомобиль Toyota Land Cruiser, который пытался быстро проехать железнодорожный переезд. Водитель и пассажир, находившиеся в иномарке, погибли. Видео момента столкновения попало в сеть. Также о ДТП сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Трагедия произошла 5 июня.

В Следственном управлении отметили, что машинист, пытаясь предотвратить столкновение, применил экстренное торможение, однако, аварии избежать не удалось. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser ехал со стороны автомобильной трассы Новороссийск — Керченский пролив в сторону поселка Витязево. Он выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм на месте скончались 50-летний водитель и его 49-летний пассажир, второй пассажир, находившийся в салоне, доставлен в медицинское учреждение».

Ольга Сурикова

Фото, видео: соцсети