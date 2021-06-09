Мишустин утвердил новую систему оплаты труда севастопольских медиков

Севастополь станет одним из семи пилотных регионов, участвующих проекте

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проекте по внедрению с 1 ноября новой системы оплаты труда работников здравоохранения, — сообщает пресс-служба правительства России.

По-новому формировать зарплаты медикам поручил президент Владимир Путин. По мнению правительства, пилотный проект позволит выровнять ситуацию с зарплатами медработников и устранить нехватку кадров в регионах.

Заработает нововведение в Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, в Севастополе и Якутии. Пилотный проект продлится до марта 2022 года.

Также правительство по предложению Минтруда и Минздрава установит размер коэффициентов по субъектам страны и методику расчета. Предусмотрено, что зарплата медиков во время проведения проекта не должна быть ниже, чем по действующей системе.

Напомним, что сейчас больницы и поликлиники сами определяют размеры окладов своих сотрудников. Кроме того, в отрасли нет единых требований к назначению стимулирующих и компенсационных выплат. По этим причинам оплата труда медиков одного профиля и квалификации в разных медучреждениях могут отличаться.

Добавим, что коронавирус стал серьезным испытанием как для системы здравоохранения всей страны, так и для здравоохранения Севастополя.

Дмитрий Островский

Фото:пресс-служба правительства Севастополя