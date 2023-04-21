Сергей Колбин: Владимир Жириновский патриот России, веривший в ее величие даже в трудные времена

В преддверии дня рождения выдающегося отечественного государственного деятеля современности Владимира Жириновского мы продолжаем цикл публикаций, посвященных оценке его личности крымскими и севастопольскими политиками.

Сегодня мы поговорили с героем Русской весны, легендарным командиром севастопольского «Беркута», сенатором РФ от Севастополя Сергеем Колбиным.

«Владимир Вольфович всегда был яркой личностью. Главное, что он был патриотом России, верил в ее величие даже в трудные времена, в 90-е годы. И с этого же времени постоянно заявлял, что Севастополь, Крым – это русские территории, и они обязательно должны вернуться в состав РФ», — говорит сенатор.

Политик поделился воспоминаниями о памятном визите Жириновского в Севастополь в феврале 2014 года: «Я помню, в феврале 2014 года как депутат Госдумы он одним из первых прилетел в Севастополь, встретился с Алексеем Михайловичем Чалым, севастопольцами, узнал их мнение о происходящих событиях. Я тогда был на Перекопе, но смотрел его выступление по телевизору, было видно, что Владимир Вольфович счастлив, что его мечты сбываются».

Жириновский был и остается, по мнению Колбина, примером яркого и харизматичного парламентария.

«Владимир Вольфович был депутатом Государственной Думы аж восьми созывов с момента создания нижней палаты парламента. Согласитесь, это определенное достижение. Это реальное признание его профессионализма и работы на политической арене, — считает сенатор. — Как парламентарий он отличался блестящими ораторскими способностями, всегда энергично отстаивал свою точку зрения, никогда не избегал дискуссий, не боялся их. Напротив, активно к ним стремился и отстаивал свое мнение: на парламентскую трибуну поднимался постоянно, выдвигал законодательную инициативу. Это пример ответственной работы парламентария. Всегда резко осуждал агрессивную политику Запада, правда, не всегда в парламентских выражениях».

Дарья Тимофеева

Фото: предоставлено помощником сенатора