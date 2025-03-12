На что можно получить президентский грант?

Севастопольцы еще могут подать заявку на получение президентского гранта. Прием заявок в Фонд президентских грантов стартовал на второй конкурс для некоммерческих неправительственных организаций на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2025 году.

Заявки принимаются до 17 марта 2025 года в электронном виде на сайте президентскиегранты.рф.

Победители конкурса будут определены в июне 2025 года, реализация проектов возможна с 1 июля 2025 года.

По итогам первого этапа 13 некоммерческих организаций Севастополя получили 47 млн рублей на свои проекты.

Поддержаны проекты, касающиеся социального обслуживания и защиты граждан, охраны окружающей среды и защиты животных, сохранения исторической памяти и другие.