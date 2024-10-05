Пострадавший во время атаки ВСУ в Учкуевке мальчик учится заново ходить и мечтает выйти на футбольное поле

Родион Свалов, 13-летний мальчик, пострадавший во время ракетного удара ВСУ по Севастополю, активно борется за восстановление после трагедии, произошедшей на пляже «Учкуевка» летом.

Его мама, Анастасия Свалова, делится новыми кадрами, на которых видно, как сын учится заново ходить и играть в футбол. В данный момент они с Родионом находятся в Москве, где ему предстоит операция по закрытию черепа. Семья надеется, что это поможет ускорить процесс восстановления, пишет «Первый Севастопольский».

Родион работает над восстановлением правой руки и ноги и чувствует себя лучше. Он сохраняет позитивный настрой и делится надеждой вернуться на футбольное поле, чтобы радовать родных и друзей своим увлечением и пением.

«Я рук не опускаю, не унываю. Верю только в хорошее — в то, что я ещё выйду на поле, буду забивать голы», – говорит он, подчеркивая важность оптимизма и веры в будущее.

Напомним, что в результате ракетного удара 23 июня погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей, а более 150 человек получили ранения. Родион был в крайне тяжелом состоянии и получил медицинскую помощь от трех бригад врачей городской больницы №5, прежде чем его эвакуировали в Москву.

Восстановление мальчика проходит при поддержке инструкторов, реабилитологов, логопедов, нейрохирургов и физиотерапевтов, которые помогают ему на этом сложном пути.

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Кристина Ветер