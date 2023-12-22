В Крыму частный косметолог ответит в суде за обезображенное лицо клиентки

Частный косметолог из Черноморского района предстанет перед судом по обвинению в оказании некачественных услуг двум пациенткам, сообщили в региональном управлении Следкома.

Женщина без лицензии на осуществление косметологической деятельности, не имея специального образования, сертификатов и стажа работы, оказывала услуги в области пластической хирургии.

Так, частный косметолог за 6 и 7 тысяч рублей на дому при помощи аппарата плазменного тока, не имеющего регистрационного удостоверения Росздравнадзора, провела подтяжку лица двум жительницам Черноморского района.

И одной из женщин был нанесен тяжкий вред здоровью, выразившийся в обезображивании лица.

В рамках следствия была проведена комиссионная медицинская экспертиза, которая подтвердила, что своими действиями частный косметолог умышленно оказала услугу, не отвечающую требованиям безопасности здоровья, и которая принесла вред клиентки, уточнили в ведомстве.

Ольга Сурикова