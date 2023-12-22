Какую пиротехнику можно будет использовать в Севастополе в Новый Год

Хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны – только три типа пиротехнических изделий можно использовать в грядущие зимние праздники в Севастополе.
Такое постановление содержит указ губернатора города, который вступил в силу 1 декабря, напомнили в МЧС города.
Также в ведомстве призвали соблюдать меры безопасности даже при использовании разрешенной пиротехники:
При покупке проверьте:
— целостность упаковки;
— срок годности и сертификат;
— наличие понятной инструкции на русском языке.
Использовать праздничную пиротехнику нельзя:
— на балконах;
— возле деревьев, автомобилей, строений и ЛЭП;
— при сильном ветре.
При запуске огней, хлопушек и петард запрещено:
— наклоняться над ними;
— направлять на людей;
— пытаться запустить заново, если изделие сработало не полностью или — не сработало совсем.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба МЧС Севастополя