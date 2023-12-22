Какую пиротехнику можно будет использовать в Севастополе в Новый Год

Хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны – только три типа пиротехнических изделий можно использовать в грядущие зимние праздники в Севастополе.

Такое постановление содержит указ губернатора города, который вступил в силу 1 декабря, напомнили в МЧС города.

Также в ведомстве призвали соблюдать меры безопасности даже при использовании разрешенной пиротехники:

При покупке проверьте:

— целостность упаковки;

— срок годности и сертификат;

— наличие понятной инструкции на русском языке.

Использовать праздничную пиротехнику нельзя:

— на балконах;

— возле деревьев, автомобилей, строений и ЛЭП;

— при сильном ветре.

При запуске огней, хлопушек и петард запрещено:

— наклоняться над ними;

— направлять на людей;

— пытаться запустить заново, если изделие сработало не полностью или — не сработало совсем.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба МЧС Севастополя