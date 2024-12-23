Севастопольские автомобилисты создают новогоднюю атмосферу

В преддверии Нового года многие водители украшают свои машины гирляндами, гирляндами и другими декоративными элементами.
Напоминаем, что как не печально, но за украшение автомобиля может грозить штраф в размере от 500 рублей, а при аварии может стать основанием для признания водителя виновным в ДТП.
Сотрудники ГИБДД уверены, что лишние мигающие элементы могут отвлекать внимание других участников дорожного движения и провоцировать аварии.
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Анна Левина