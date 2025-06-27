В Крыму агент СБУ пойман с поличным при попытке забрать взрывчатку из тайника

Житель Симферопольского района Крыма сотрудничал со Службой безопасности Украины. Мужчина 1981 года рождения, завербованный через Telegram, собирал информацию о транспортной инфраструктуре и расположении военных частей на полуострове. Его задержали оперативники ФСБ при попытке забрать из тайника более 1 кг взрывчатки.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством»).

Киевский районный суд назначил меру пресечения — заключение под стражу.

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Ольга Сурикова

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