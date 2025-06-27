Зубков передал письмо из больницы

Пострадавший от нападения льва владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков написал письмо из больницы Краснодара и поблагодарил всех за поддержку. Об этом сообщила пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

«Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку! Я скоро буду опять в строю», – написал он.

Пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина отметила, что Зубков идет на поправку, на листах бумаги раздает поручения.

«Он ходит по палате, по коридору. Он пишет…Не может пока говорить, но это уже ненадолго. Так вообще красавчик. Человек-лев остается человеком-львом!» — говорит Алексагина.

Также в «Тайгане» сообщают, что их директор «скоро (если не уже) будет маяться в больнице от безделья У него просто львиное здоровье».

Напомним, ранее сообщалось, что директор парка львов «Тайган» Олег Зубков пострадал в результате нападения на него льва.

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Ольга Сурикова

Фото: парк львов «Тайган»