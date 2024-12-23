В крымский парк львов «Тайган» и зоопарк «Сказка» привезли животных из Генического зоопарка

Как отметил директор «Тайгана» Олег Зубков, это была 15-ая и самая масштабная эвакуация животных за всю историю парка – в пяти машинах прибыло более 100 особей 18 видов: большая группа приматов, берберийские львы, африканские тигры и львы, два бурых медведя, пара персидских леопардов, попугаи, павлины, мангобеи, страусы, самая большая антилопа Индии — антилопа Нильгао, целая семья узбекских осликов, три двугорбых верблюда, семья лам Гуанако с малышом только что родившимся.

Зоопарк в Геническе закрылся на реконструкцию и эти животные на неопределенный срок переехали в Крым. Часть их разместится парке львов «Тайган», а часть отправится в ялтинский зоопарк «Сказка».

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Анна Левина