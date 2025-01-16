Две женщины стали жертвами мошенников, решив заработать на криптовалюте

68-летняя горничная и 41-летняя самозанятая решили быстро разбогатеть. Они обнаружили в интернете заманчивые предложения о вложениях в криптовалюту для получения прибыли.

После того, как женщины оставили свои данные на найденном сайте, им перезвонили «эксперты инвестиционной компании» и подробно рассказали о биржевых торгах и невероятно высокой прибыли, которую они гарантированно получат.

На протяжении нескольких месяцев горничная перечислила более 630 тысяч рублей, на «специальные» счета, а самозанятая – «инвестировала» 120 тысяч рублей личных сбережений и 100 тысяч рублей кредитных средств.

Мошенники убеждали их, что торговля идет хорошо. Позже потерпевшие узнали, что растущие цифры на сайте ничего не значат, потому что все деньги попадали не на биржу, а на счёта мошенников, которые всего лишь создавали видимость получения дохода и требовали новых вложений.

Полиция предупреждает, если вам обещают высокую доходность, без рисков и за короткий срок – это мошенники!