На Приморском бульваре установят дополнительные «советские» фонари, камеры наблюдение и Wi-Fi.

Сегодня архитектурный совет Севастополя обсуждал вопрос капитального ремонта и благоустройства Приморского бульвара.

Общая площадь проектирования составила 7 тыс.кв.м, протяженностью от территории, где ранее размещался дельфинарий до ресторана «Мекензи».

Одной из первых была поднята тема замены гранитной плитки. Текущее состояние которой было названо аварийным и травмоопасным для посетителей. Членам совета было предложено выбрать один из четырех видов покрытия: римская, плетение, «пиксель» или штрих. В ходе обсуждения сошлись на первом варианте мощения без черного цвета.

На обсуждение было вынесено, где устанавливать фонари, ближе к кромке воды или ближе к зданиям. Первый вариант сначала был раскритикован, так как ряд членов совета высказали опасения, что светильники может постигнуть судьба гранитных плит во время первого же шторма. Но, вспомнив опыт прошлых, а именно советских времен, пришли к выводу, что все же есть зоны, для которых морские волны не страшны. Сошлись на установке возле уреза воды шарообразных фонарей под «Солнечными часами», а возле ДДЮТ и «Аквариума» в шести метрах от берега.

«Свет не холодный делаем, а теплый на набережной, чтобы такая более приятная прогулочная атмосфера была. Делаем светильник круглые, ищем, как были в советское время. Делаем две прогулочные аллеи за счет освещения воды», — подвел итоги губернатор Михаил Разввожаев.

Кроме того, не понравилось членам архсовета идея разместить «под ногами» герб города-героя, это было расценено как не достойное для него место. Было предложено художественной школе разработать иной рисунок или орнамент для размещения, ассоциирующийся с нашим городом.

Дополнительно по всей территории будут добавлены лавочки и урны в классическом советском стиле, а также камеры наблюдение и зоны Wi-Fi.

Ольга Сурикова