В Кремле пообещали оказать необходимую медицинскую помощь волонтерам

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Действительно, есть испарения. Действительно, тем людям, которые имеют определенные заболевания, противопоказано дышать такими испарениями. И поэтому, конечно, те, кто так самоотверженно работает, могут подвергаться вредному влиянию. При необходимости и в любом случае, конечно, все необходимая медицинская помощь волонтерам оказывается и будет оказываться. Очень важно при этом, чтобы волонтеры координировали плотно свою работу с правительственной комиссией», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о медицинской реабилитации волонтеров.

Напомним, что 150 волонтёров Краснодарского края обратились за помощью к медикам. Несколько добровольцев легли в больницу после очистки берега от мазута.

В Министерстве здравоохранения Краснодарского края отметили, что пострадавшим оказана необходимая помощь, а госпитализированных уже отпустили домой.

В Крыму и Севастополе волонтёры за медицинской помощью не обращались.