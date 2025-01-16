В Евпатории попались еще одни любители парковаться на пешеходных зонах

Сотрудники Госавтоинспекции в Евпатории наказали водителей, которые неправильно припарковались.

Пользователи соцсетей пожаловались, что машины Skoda и Kia стояли на тротуаре на улицах Строителей и Чапаева, что запрещено правилами дорожного движения.

Инспекторы выяснили, кто это. Водитель Skoda — 24-летний парень из Сакского района, а водитель Kia — 36-летний мужчина из Мурманска.

На обоих составили протоколы и назначили штраф в 1000 рублей.

Госавтоинспекция Крыма напоминает всем водителям соблюдать правила дорожного движения и быть вежливыми друг с другом.