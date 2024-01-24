В Краснодарском крае зафиксировали «сейсмособытие» магнитудой 4 бала

По данным Обнинской сейсмостанции, в 28 км на юго-запад от Краснодара (в 11 км к северо-западу от п. Ильский), на глубине 10 км зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4 балла, сообщают краснодарские СМИ.

Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.

По состоянию на 15:00 информации о жертвах и разрушениях не поступало. Системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Напомним, в июне прошлого года в Черном море специалистами Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И. Вернадского было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6.