В Керчи у пенсионера в доме нашли взрывчатку

74-летний мужчина подозревается в незаконном хранении взрывчатых веществ. В результате обыска в его доме нашли дымной порох массой 504 грамма, исправную винтовку, самодельный патрон, гильзу и 28 капсюлей.

Мужчина заявил, что это охотничий порох, который он нашел в 1990-х годах и хранил для личного использования, хотя охотником не был.

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственным отделом УМВД России по г. Керчи возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконные действия с взрывчатыми веществами). Максимальное наказание может достигать восьми лет лишения свободы. Следствию предстоит выяснить обстоятельства нахождения взрывоопасного предмета у мужчины.

Фотография: МВД по РК.