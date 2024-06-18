Крымчанина в розыске заочно обвинили в жестоком убийстве тестя

26-летний житель Красноперекопска отметил Новый 2016 год убийством отца гражданской супруги. Он нанес ему многочисленные ранения в шею и голову кухонным ножом. Пока сожительница, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в полицию, злоумышленник скрылся.

Следователями совместно с коллегами из полиции проведена работа по фиксации и изъятию следов преступления и сбору доказательственной базы.

Установлено, что фигурант в настоящее время находится на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в убийстве.

Расследование уголовного дела завершено.

Напомним, ранее сообщалось, что Следственным комитетом предъявлено обвинение 61-летнему симферопольцу в совершении убийства в 2009 году.

Ольга Сурикова

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