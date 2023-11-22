Сотрудники «Чистого города» вернули пенсионерке потерянный телефон

Татьяна Куртева в понедельник во время сильного ливня случайно обронила телефон в районе дома на улице Ленина, 18. Женщина уже не рассчитывала снова увидеть свой смартфон. Притом ценность гаджета была именно в контактах и данных, которые были на нем сохранены.

Ведь Татьяна Ивановна возглавляет серебряное добровольчество в Севастополе и активно занимается общественной работой.

Какого же было удивление женщины, когда следующим утром ей вернули телефон продавцы «Царь хлеба» на Ленина. Оказывается, накануне им передали гаджет сотрудники «Чистого города», которые нашли его, убирая улицу.

«Меня эта ситуация поразила до слез, что у нас еще есть честные и порядочные люди. Огромная им благодарность. Очень хочется, чтобы руководство предприятия нашло этих сотрудников и отметило их честность и порядочность», — отметил Татьяна Ивановна.

Поблагодарила женщина и сотрудников «Царь хлеба», которые не просто передали ей телефон, но просушили и даже подзарядили.

Дарья Тимофеева

Фото: https://pxhere.com/