В Керчи мама с девятимесячным ребенком упала в яму с водой

Крым
24-06-2025

В Крыму молодая женщина с ребёнком упала в яму с водой. По факту ЧП начата проверка.

В Керчи на улице Войкова водоканал оставил яму после своих работ, которую никак не оградили. Об этом рассказала сама пострадавшая мамочка, пишет КерчьФМ.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Фото: создано благодаря shedevrum.a

 