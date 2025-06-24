О вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем

Сообщил иранский телеканал Press TV.

Трамп попросил стороны конфликта на Ближнем Востоке не нарушать действующее соглашение.

При этом за пару часов до наступления перемирия Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Как минимум одна из ракет упала в городе Беэр-Шева. По предварительным данным, она попала в 7-этажное здание.

Предварительно, погибли три человека. СМИ пишут, что атака стала ответом на ночной обстрел Тегерана со стороны Израиля: израильские ВВС нанести удары сразу по нескольким районам города.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о полном прекращении огня.

▪️ Перемирие продлится 12 часов: сначала его начнет Иран, затем — Израиль;

▪️ Через сутки конфликт официально будет считаться завершенным;

Глава МИД Ирана отрицает факт соглашения, но отмечает, что если Израиль прекратит наносить удары по Ирану до 04:00 по местному времени 24 июня, Тегеран не станет совершать ответные действия.

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На фото попадание баллистической ракеты в здание в Израиле.