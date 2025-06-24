20 лошадей спасено с горящего поля в районе Федюхиных высот

В Севастополе горящую растительность и мусор тушили 5 раз за сутки.

Возгорание травы на открытой территории площадью 4 гектара ликвидировали возле улицы Энергетиков. Ситуацию осложнял сильный ветер, однако огнеборцы не дали пламени продвинуться к жилому сектору. Погибших, пострадавших нет.

Так, в районе Федюхиных высот на открытой территории пламя охватило 2 гектара травы. С горящего поля сотрудники МЧС России вывели 20 лошадей в безопасное место. Животные и люди не пострадали.

На месте работали силы МЧС России, Лесхоза, флота, автоцистерны предприятия «Севавтодор» – всего 15 человек и 6 единиц техники, в том числе от чрезвычайного ведомства 12 сотрудников и 4 автомобиля, сообщили в пресс-службе МЧС города.

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Ольга Сурикова

Фото: МЧС Севастополя