В Казачьей бухте намерены организовать универсальную ярмарку

Согласно распоряжения Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя № 3-Р от 12.01.2023 г. «Об организации универсальной ярмарки «Казачья» в городе Севастополе»

План мероприятий по организации универсальной ярмарки

Ответственное лицо: руководитель Государственного унитарного предприятия «Управляющая компания оптово-розничных, торговых комплексов Севастополя» Макеенко А.И.

Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки в средствах массовой информации. Срок: не позднее 31.01.2023; Размещение информации о плане мероприятий проведения ярмарки на сайте ГУП. Срок: не позднее 31.01.2022; Прием и регистрация письменных заявлений на участие в ярмарке. Срок с 01.02.2023 по 31.12.2028; Выдача разрешений на участие в ярмарке на основании поданных заявлений.. Срок:с 01.02.2023 по 31.12.2028; Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение выполнения требований законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований, организация уборки площадок проведения ярмарки, вывоза мусора и биологических отходов. Срок: с 01.02.2023 по 31.12.2028; Организация выполнения участниками ярмарки мероприятий, направленных на обеспечение соответствия места проведения ярмарки требованиям законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том числе пожарной, и иными, предусмотренными законодательством РФ требований. Срок: с 01.02.2023 по 31.12.2028; Реализация участниками ярмарки продукции, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 01.02.2023 по 31.12.2028; Контроль за осуществлением продажи товаров, в соответствии с утвержденным ассортиментным перечнем продукции. Срок: с 01.02.2023 по 31.12.2028;

Места (адреса) расположения площадок ярмарки:

— г. Севастополь, Казачинское шоссе, в районе дома № 62А— 36 (тридцать шесть) ярмарочных мест.

Вид (тип, специализация) ярмарки: универсальная, регулярная.

Период и режим работы ярмарки: с 01.02.2023 по 31.12.2028 (ежедневно с 08:00 до 21:00)

Адрес сайта: http://gupsevtorg.ru

Телефон: 55-61-74

Размер платы за предоставление ярмарочных мест, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли на ярмарке в месяц: 10000 (десять тысяч) рублей 00 копеек в месяц за одно ярмарочное место.