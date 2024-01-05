В канун Рождества в Крыму родился маленький кенгуренок

В Бахчисарайском парке миниатюр новорожденный малыш больших рыжих кенгуру впервые показался из сумки матери, сообщил директор парка Виктор Жиленко.

Кенгуренку около трех месяцев, но до этого о его существовании лишь догадывались по небольшому шевелению в области живота самки. А в канун Рождества малыш выглянул из сумки и начал знакомиться с окружающим миром.

«Высунул голову и лапки, активно осматривается. В сумке будет находиться до 8-12 месяцев. Сейчас кенгурёнок полностью питается молоком матери, а родители получают усиленное питание», — рассказал Жиленко.

Большой рыжий кенгуру является крупнейшим из видов кенгуру, крупнейшим млекопитающим в Австралии и крупнейшим из современных сумчатых